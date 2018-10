‘Fors lagere winstgroei voorzien in 2019’

Naar verwachting van Amundi zal wereldwijd in het komende jaar de winst per aandeel in 2019 met 7% gaan groeien, terwijl voor dit jaar de prognose nog uitgaat van een plus van 16%. De marktconsensus houdt voor 2019 nog rekening met een winsttoename van 10%.

Volgens aandelenstrateeg Ibra Wane zijn er diverse factoren die de winstgroei volgend jaar gaan remmen. Hij wijst er op dat de wereldwijde economische groei nog steeds bovengemiddeld hoog is, maar dat neerwaartse bijstellingen voor de hand liggen mede door de voortslepende handelsstrijd tussen Amerika en China in combinatie met de politieke onzekerheid over Italië.

Verder zal de belastingverlaging voor Amerikaanse bedrijven die dit jaar een grootschalige inkoop van eigen aandelen in de hand heeft gewerkt en de forse opwaartse bijstelling van de winst per aandeel vanaf 2019 waarschijnlijk niet meer in de cijfers zitten, stelt Wane.

Daarnaast gaat Wane er van uit dat de impact van de energiebedrijven die dit jaar nog flink bijdroegen aan de winst per aandeel dankzij een hogere olieprijs in het nieuwe jaar zal verminderen vanwege een verwachte stabilisering van de prijs van het zwarte goud.