Recordkwartaal Cat ondanks hogere kosten

Deerfield - Caterpillar ziet de meeste markten waarop het actief is verbeteren. De machinebouwer voerde de omzet en de winst in het derde kwartaal dan ook flink op, zo kwam naar voren uit een handelsbericht. 'Cat' haalde nog nooit zoveel winst in het derde kwartaal. Desondanks daalde het aandeel in de voorbeurshandel stevig.