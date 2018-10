Brussel: Rome moet huiswerk overdoen

Italië krijgt drie weken. Een brief van de Italiaanse regering was volstrekt onvoldoende maakte hij duidelijk. „Het was niet overtuigend. Dit gaat in tegen de afspraken. Het gaat om vertrouwen.”

Dombrovskis wees erop dat de Italiaanse staatsschuld torenhoog is: vorig jaar 131,2%, op Griekenland na het hoogste percentage in de hele eurozone.

De eerste conceptbegroting van de eurosceptische coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) werd begin vorige week in Brussel ingeleverd. Toen was al duidelijk dat de cijfers te veel afweken van de Europese regels. Het begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 2,4 procent van het bbp terwijl 0,8% was afgesproken. Rome wil 37 miljard euro meer uitgeven.

EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) zei dat de commissie Italië de laatste jaren optimale financiële flexibiliteit heeft toegestaan om te kunnen reageren op aardbevingen, migrantenstromen en terreurdreiging. Hij pleitte opnieuw voor een constructieve dialoog met Rome.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte liet eerder vandaag tegen persbureau Bloomberg weten dat Italië geen plan B heeft voor zijn begroting als die door de Europese Commissie wordt afgekeurd. Hij gaf aan uit te kijken naar gesprekken met commissieleden waarin hij de Italiaanse plannen kan toelichten.

Volgens Conte richt zijn regering zich op economische groei. „Dat is de beste manier om uit een schuldenval te komen”, zegt hij. Hij denkt dat oplopende rente op Italiaanse staatsleningen deels is veroorzaakt door de verwachting dat Italië de eurozone verlaat. Daar is echter geen sprake van, verzekert hij.