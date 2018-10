Chinezen smullen bij McDonald’s

In totaal zette McDonald’s over de drie maanden tot en met september een omzet van 5,4 miljard euro in de boeken. Dat is 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling is vooral te wijten aan de verkoop van een aantal vestigingen aan franchisenemers en ongunstige wisselkoersen. Wanneer die buiten beschouwing worden gelaten, is er volgens McDonald’s sprake van 4,2 procent groei.

Onder de streep hield McDonald’s 1,6 miljard dollar over. Dat is minder dan de nettowinst van 2,3 miljard dollar die McDonald’s een jaar eerder in de boeken zetten.