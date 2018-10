Marks & Spencer koploper bij aanpak moderne slavernij

In de lijst van de zogeheten Global Governance FTSE100 League Table neemt supermarkt Tesco de tweede plaats in, terwijl British Americain Tobacco goed is voor de derde plek.

Britse beursgenoteerde bedrijven krijgen steeds meer te maken met de groeiende druk van regelgevers en consumenten om wereldwijd de slechte arbeidsomstandigheden in vooral derde wereldlanden te verbeteren.

In de lijst van 100 met grootste Britse bedrijven voldoet slechts 25% aan alle voorwaarden die volgens de wetgeving noodzakelijk zijn op het gebied van arbeid en mensenrechten.