Nieuwe onlinebroker zet in op lagere tarieven

Voor het nieuwe platform hebben zich in de laatste maanden al meer dan 20.000 beleggers als potentiële klant op de wachtlijst ingeschreven. ,,Op het gebied van onlinebrokers is een race naar nul gaande. Toch zien wij ruimte in de markt voor een goedkopere speler'', aldus oprichter Paul Lamain van Tradealot.

Hoe fel de concurrentiestrijd in de brokerwereld is bleek wel in september toen Lynx onder de optietarieven van DeGiro dook. Een dag later voerde DeGiro toen alweer een prijsverlaging door om zijn rivaal voor te blijven.