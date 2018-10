'Schuldeisers Essar stemmen over bod Arcelor'

Ook zou er in het voorstel sprake zijn van een aanvullende, uitgestelde betaling van 25 miljard roepie. Dat geld zou dan afkomstig zijn uit de resultaten van de Essar-activiteiten. ArcelorMittal wilde geen commentaar geven.

ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.