Schroders sluit lucratieve deal met Lloyds

Al langer was bekend dat de Britse bank op zoek was naar een nieuwe partner na het beëindigen van de samenwerking met Standard Life Aberdeen, dat eerder het vermogen beheerde. Het ging om een pakket van in totaal 109 miljard pond.

Naast Schroder aasde ook de Amerikaanse rivaal BlackRock om de handtekening van Lloyds. De Amerikanen krijgen van Lloyds nu 30 miljard pond aan klantbezittingen in beheer.