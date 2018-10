Analyse: Tweederangspositie KLM lijkt beklonken

1 / 2 1 / 2 Air France krijgt prioriteit boven KLM Ⓒ foto ANP

De nieuwbakken bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France KLM wordt in Frankrijk alom toegejuicht, tot aan de Franse minister van Financiën aan toe. Afgelopen vrijdag heeft hij een akkoord met de vakbonden van Air France bereikt, een loonsverhoging van 4% die in drie tranches wordt vergeven. Smith, ruim een maand in functie, krijgt nu lof toegezwaaid voor een simpel akkoord. Zijn voorganger Janaillac bood hetzelfde en moest het veld ruimen na een staking die de onderneming €335 miljoen heeft gekost.