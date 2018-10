'Goedkeuring bod Arcelor voor Essar'

Arcelor heeft voorgesteld vooraf 395 miljard roepie (circa 4,7 miljard euro) te betalen aan de banken van het failliete Essar om schulden af te lossen. Daarna zouden de schuldeisers nog 25 miljard roepie krijgen op basis van de resultaten van Essar. Ten slotte heeft Arcelor een kapitaalinjectie van 80 miljard roepie voorgesteld, waardoor de totale kosten voor de overname oplopen tot een kleine 500 miljard roepies.

ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.