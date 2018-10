Overheid haalt meer autobelasting op

De zogeheten belasting op personenauto's en motoren (bpm) leverde de schatkist in totaal 2 miljard euro op, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een stijging van bijna 30 procent, oftewel 449 miljoen euro, ten opzichte van een jaar eerder.

De hoogte van de bpm wordt bepaald aan de hand van het soort brandstof dat een auto verbruikt en de uitstoot van broeikasgassen. In 2017 werden de tarieven van de aanschafbelasting verder aangescherpt, waardoor bezitters van 'vuilere' auto's meer zijn gaan betalen. Mede daardoor steeg de bpm per nieuw verkochte auto naar 4652 euro, tegen 3957 euro in het jaar ervoor.