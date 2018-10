Arcadis doet flinke afschrijving in Brazilië

De afschrijving hangt samen met een vertraging bij het klaarstomen van de fabriek voor duurzaam gas van het Braziliaanse samenwerkingsverband ALEN. De installatie kreeg pas afgelopen week het benodigde certificaat om in bedrijf te gaan. Arcadis meldde bij zijn halfjaarcijfers al dat het tevens was begonnen met de voorbereidingen voor een verkoop.

In het afgelopen kwartaal zag Arcadis de bruto-omzet op jaarbasis met 6 procent toenemen tot 808 miljoen euro. De autonome groei was 4 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde met 8 procent tot 54 miljoen euro. Maar de operationele winstmarge zakte wel, van 7,7 naar 7,4 procent.

Arcadis stelde zijn verwachtingen voor het hele jaar ook wat bij. Het bedrijf rekent nu op omzetgroei op eigen kracht en een bedrijfsresultaat in lijn met dat in 2017. Eerder sprak de onderneming in voorspellingen voor heel 2018 nog van een toename van de netto-omzet met een hogere marge.