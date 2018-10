Nikkei toont voorzichtig herstel

De Nikkei-index in Tokio eindigde na een schommelende handelssessie 0,4 procent hoger op 22.091,18 punten. Een dag eerder zakte de Japanse hoofdindex nog 2,7 procent. De Japanse automaker Subaru verloor meer dan 7 procent na een verlaging van de winstverwachting voor de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. De Japanse oliebedrijven Japan Petroleum en Inpex verloren tot 3,3 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent. China Construction Bank won 2,7 procent na een stijging van de winst in het derde kwartaal. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent onder aanvoering van de Australische oliebedrijven.

De Kospi in Seoul zakte 0,6 procent. De Zuid-Koreaanse staalmaker Posco won 1,5 procent na de publicatie van de hoogste kwartaalwinst sinds 2011. LG Displays daalde 0,6 procent. De Zuid-Koreaanse beeldschermenmaker zag de winst in het derde kwartaal afnemen.