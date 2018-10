Sanoma Nederland verbetert winstgevendheid

Sanoma Nederland sloot het derde kwartaal af met een omzet van 106 miljoen euro, tegen 104 miljoen euro een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van het jaar is sprake van een dalende omzet. De opbrengsten kwamen uit op 310 miljoen euro, van 323 miljoen euro een jaar geleden. De winst verbeterde in de eerste negen maanden van dit jaar tot 53 miljoen euro. Eenmalige effecten, zoals de verkoop van SBS, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Bij het Finse moederbedrijf was in de eerste negen maanden van het jaar sprake van een vrijwel stabiele omzet van ruim 1 miljard euro. In het derde kwartaal werd de omzet op jaarbasis vooruit geholpen door overnames. Verder verbeterde ook Sanoma zijn winstgevendheid, geholpen door het beëindigen van een contract voor verlieslatende ijshockey uitzendrechten.