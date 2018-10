'Damrak begint hoger aan drukke cijferdag'

De omzetdaling bij telecombedrijf KPN is in het derde kwartaal nog niet tot stilstand gekomen. Onder meer de zakelijke tak zag de opbrengsten teruglopen. Ook de winst ging omlaag. KPN kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden. In het handelsbericht zei KPN niets over eventuele ingrepen in het personeelsbestand, waarover geruchten de ronde deden.

Bierbrouwer Heineken boekte in de eerste negen maanden van het jaar een winst van 1,6 miljard euro en zag het biervolume in het derde kwartaal met 4,6 procent toenemen. Het concern handhaafde daarnaast de verwachtingen voor het lopende boekjaar.

Overnamebod

Arcadis liet bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten 53 miljoen euro af te schrijven op zijn energiebezittingen in Brazilië, die het advies- en ingenieursbureau wil verkopen. Arcadis stelde zijn verwachtingen voor het hele jaar ook wat bij.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat de schuldeisers van Essar Steel voorstander zijn van het overnamebod van ArcelorMittal. Arcelor heeft voorgesteld vooraf 395 miljard roepie (circa 4,7 miljard euro) te betalen aan de banken van het failliete Essar om schulden af te lossen.

Op rolletjes

In Parijs gaat de aandacht uit naar de resultaten van Kering. Het Franse luxeconglomeraat doet uitstekende zaken. Vooral bij het merk Gucci lopen de verkopen op rolletjes. Met een omzetgroei van 35 procent was het Italiaanse modemerk een belangrijke aanjager van de totale groei. Verder trokken verkopen in China aan.

De Europese beurzen sloten dinsdag flink lager. De AEX-index zakte 1,6 procent tot 510,86 punten en de MidKap raakte 3,4 procent kwijt tot 716,72 punten. Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 2,2 procent in. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.191,43 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent.

De euro was 1,1461 dollar waard, tegen 1,1479 dollar een dag eerder. De olieprijzen krabbelden wat op na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 66,54 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 76,74 dollar per vat.