Trump verscherpt aanvallen op ’hoge rente’ Fed

Eerder noemde de president het beleid van Fed-voorzitter Jerome Powell de grootste bedreiging voor de Amerikaanse economie.

Dinsdagavond werd hij persoonlijker en verweet hij Powell dat de bestuursvoorzitter zelfs „blij” lijkt te zijn met iedere renteverhoging die hij kan doorvoeren.

Onder voorganger president Obama was er geen enkele renteverhoging, klaagde Trump. Sinds zijn aantreden is de beleidsrente aan het stijgen. De nationale schuld is onder zijn bewind verdubbeld.