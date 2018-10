Column: AEX in brand?

Korte termijn opleving

Op korte termijn, we volgen hiertoe de dagchart, is er sinds augustus sprake van een dalende trendfase, getuige de candles onder een inmiddels neerwaarts krullende gemiddelde lijn. Vanaf circa 560 punten voeren de beren de regie in een serie lagere toppen en lagere bodems.

De gemiddelde lijn, de 55 SMA lijn, ligt nu op 546 in het veld, dus niet eerder dan bij koersvorming boven 546 kan de trend keren. Dat is nog een hele weg te gaan voor de bulls. Vraag is of zij binnenkort kunnen starten met een herstelbeweging om de huidige grote afstand met de SMA lijn te verkleinen, want dat is in eerste instantie de opdracht.

Alle indicatoren staan nog in een minstand, maar charttechnisch gezien loert een opleving naar 533 tot 546 om de hoek. Dit is voor offensief ingestelde countertrend spelers natuurlijk een mooie rit.

Van trending naar trading

Op de weekgrafiek is er sprake van een negatieve overgangsfase. Een achttal weken terug brak de index onder de weeks SMA als eerste stap in een mogelijk nieuwe downtrend. Er volgde eerst nog wat gespartel van de bulls maar al rap namen de beren het heft in handen. Inmiddels komt de 506 steunstreep in beeld als mogelijk vangnet.

De RSI als spanningsmeter staat onder de OS-lijn en stuurt hiermee aan op bodemvorming. En dat impliceert dat het trendbeeld plaats kan gaan maken voor een trading range met 516 tot 506 als steunzone en de beruchte 570-576 zone als weerstand. Dus minder trendmatigheid maar wel significante bewegingen omhoog en omlaag. Deze week mogelijk wel een Bearish Engulfing patroon als extra berentik, maar als er komende week een witte candle verschijnt, is dit de eerste stap in een rebound naar 548, met daarna een rally naar 577.

Kortom, bodemstampers moeten in actie komen om het weekveld wat op te kleuren, dan mogen middellange termijn trendbeleggers overwegen aankopen te doen.

Lange termijn dip

En dan hebben we nog de maandgrafiek om vast te stellen hoe het beleggingsklimaat er uitziet voor lange termijn beleggers. Welnu, dan kan ik kort zijn. De trend is overtuigend opwaarts gericht sinds halverwege 2012 toe de AEX circa 325 noteerde. Objectieve metingen en subjectieve bevindingen wijzen in de richting van de bulls die vanaf de eerder genoemde 577 passage wel een stap terug doen.

In mijn Chart Navigator heb ik het herfstmoeheid genoemd, een gezonde correctie richting de 506-500 zone, alwaar onder het motte “Oude weerstand wordt nieuwe steun” en gevoed door de RSI spanningsmeter binnenkort de trend vervolgd kan worden.

Met nog een week handel in oktober zal de maandcandle zwart blijven, maar als november van start gaat met een witte candle, kunnen er dit jaar nog twee solide witte candles geproduceerd worden. Of deze zullen reiken tot 577 is zeer de vraag. Maar een eerste aanzet om de lange trend te vervolgen is er dan wel, en dat biedt perspectief voor 2019.

„De trend blijft intact totdat het tegendeel wordt aangetoond”, is een bekend motto in technische analyse land waar lange termijn beleggers aan vasthouden. Bij wit zijn er voor hun weer instapkansen.

Als TA-coach volg ik dagelijks de bewegingen van onze AEX-index en bericht ik hierover met Tweet berichten onder de naam TheDailyTurbo. U kunt mijn Tweet service ook gebruiken als TA vraagbaak.

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.