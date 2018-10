Beursupdate: Damrak vervolgt daling

De AEX-index eindigde woensdag 0,6% lager op 507,8 punten, waarmee een nieuw dieptepunt van het afgelopen jaar werd neergezet. De Midkap daalde 1,5% naar 706,2 punten. Dinsdag ging de AEX-index al 1,6% terug.

„Onzekerheid is troef. Veel beleggers kijken de kat uit de boom”, zei handelaar Frank Bonsee van ABN Amro „We zien ook een wisselend beeld bij de kwartaalresultaten, met hier en daar wat teleurstellende prognoses. We krijgen steeds meer verhalen waaruit je zou kunnen opmaken dat de economie heeft gepiekt.”

Bonsee constateerde dat beleggers soms verrassend heftig reageerden op tegenvallende cijfers. „Dat is toch wel een verontrustende ontwikkeling. Sommige fondsen worden redelijk afgestraft, zoals AMS in Zwitserland.” Bonsee doelde op de Oostenrijkse chipfabrikant en Apple-toeleverancier die na een duikeling dinsdag vandaag nog eens 10% wegzakte.

Ook de beurzen in Parijs (-0,3%) en Frankfurt (-0,6%) raakten hun winst in de late handel kwijt.

De beurzen koersten het grootste deel van de dag in de plus, ondanks slecht nieuws uit Italie, dat op ramkoers ligt met de Europese Commissie. De Italiaanse minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) zei dat Rome niet van plan is om de afgekeurde begroting aan te passen.

In Azië waren de beurzen in herstel. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% hoger.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex ten tijde van het Europese slot 0,8% lager. De Nasdaq koerste 1,7% in het rood. Het sentiment in de VS wordt onder meer gedrukt door een stevige daling van de verkoop van nieuwbouwwoningen.

KPN leidde op het Damrak bij de hoofdfondsen met een winst van 2,4% na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. De omzetdaling bij het telecomconcern is in het derde kwartaal nog niet tot stilstand gekomen. Onder meer de zakelijke tak zag de opbrengsten teruglopen. Ook de winst ging omlaag. Wel vielen de resultaten in de consumentendivisie mee. KPN kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden. In het handelsbericht zei KPN niets over eventuele ingrepen in het personeelsbestand, waarover geruchten de ronde deden.

Verzekeraar ASR kreeg er 1,3% bij.

Levensmiddelenconcern Unilever mocht 1% bijschrijven.

Heineken verloor 0,6%. De bierbrouwer profiteerde van het dorstige zomerweer, maar beleggers hadden daar blijkbaar al op gerekend. Heineken boekte in de eerste negen maanden van het jaar een winst van €1,6 miljard en zag het biervolume in het derde kwartaal met 4,6% toenemen.

Chipmachinefabrikant ASML werd 3,7% minder waard.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat de schuldeisers van Essar Steel voorstander zijn van het overnamebod van ArcelorMittal. De in Amsterdam genoteerde staalmaker heeft voorgesteld vooraf 395 miljard roepie (circa €4,7 miljard) te betalen aan de banken van het failliete Essar om schulden af te lossen. ArcelorMittal was met een daling van 5,8% de grootste verliezer onder de hoofdfondsen.

Air France KLM leidde de Midkap met een winst van 2,2%. De nieuwe topman Ben Smith lijkt zijn greep op dochter KLM te vergroten.

Arcadis duikelde 17,9%. Het ingenieursbureau liet bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten €53 miljoen af te schrijven op zijn energiebezittingen in Brazilië, die het advies- en ingenieursbureau wil verkopen. Arcadis stelde zijn verwachtingen voor het hele jaar ook bij.

De lokaal genoteerde ICT Group (koers onveranderd) heeft in het derde kwartaal meer winst weten te behalen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De beursgenoteerde automatiseerder is verder optimistisch gestemd over de toekomst, zo blijkt uit een handelsupdate.

Ajax won 1,6%. Met de overwinning op het Portugese Benfica zette de Amsterdamse voetbalclub een belangrijke stap richting de volgende ronde in de lucratieve Champions League.