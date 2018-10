Arcadis keldert op Beursplein 5

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 512,99 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 714,29 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. De beurs in Milaan won 0,4 procent.

Arcadis kelderde ruim 16 procent in de MidKap na teleurstellende resultaten. Het advies- en ingenieursbureau schrijft 53 miljoen euro af op zijn energiebezittingen in Brazilië, die het wil verkopen. Ook stelde de onderneming zijn verwachtingen voor heel het jaar bij.

Winst omlaag

KPN won 1,9 procent bij de hoofdfondsen. De omzetdaling bij het telecombedrijf is in het derde kwartaal nog niet tot stilstand gekomen. Onder meer de zakelijke tak zag de opbrengsten teruglopen. Ook de winst ging omlaag. Heineken daalde 1,4 procent, ondanks de bekendmaking dat de bierbrouwer in de warme zomermaanden meer bier aan de man wist te brengen. Het concern handhaafde daarnaast de verwachtingen.

In Parijs steeg het Franse luxeconglomeraat Kering 6,2 procent na sterke kwartaalresultaten. Vooral het modemerk Gucci was een belangrijke aanjager van de totale groei. Concurrent LVMH won 2,3 procent.

Ontevreden

Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van chipmaker STMicroelectronics en stuurden het aandeel 4,4 procent lager. Concurrent AMS zette de daling voort met een min van 10 procent. Dinsdag verloor AMS al 26 procent.

In Londen klom Barclays 0,6 procent. De Britse bank boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Deutsche Bank zag de kwartaalwinst fors dalen en verloor ruim 3 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1441 dollar waard, tegen 1,1479 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 66,51 dollar. De prijs van Brentolie daalde een fractie, tot 76,43 dollar per vat.