'Teleurstellende cijfers Arcadis'

De kenners wijzen wel op enkele positieve elementen, zoals de beter dan verwachte autonome groei. Maar de afschrijving in Brazilië en de neerwaarts bijgestelde prognose wegen duidelijk zwaarder, zo merken ze op. KBC hanteert een accumulate-advies en een koersdoel van 18 euro op het fonds.

Ook analisten van ING vinden het kwartaalbericht van Arcadis tegenvallen. De positieve ontwikkeling van het werkkapitaal bij het bedrijf en de op eigen kracht behaalde omzetgroei worden volgens de bank volledig overschaduwd bij de zwakkere vooruitzichten en afschrijving in Brazilië. Toch handhaaft ING zijn koopadvies voor Arcadis, met een koersdoel van 21 euro. Dit advies is gebaseerd op de verwachting dat Arcadis er op den duur wel in zal slagen om de huidige issues het hoofd te bieden.

Het aandeel Arcadis kelderde woensdag in de ochtendhandel bijna 16 procent bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 en stond omstreeks 10.00 uur onderaan de lijst op 12,12 euro.