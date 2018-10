Barclays houdt resultaten op peil

In de eerste negen maanden boekte het financiële concern een brutowinst uit voorgezette activiteiten van dik 3,1 miljard pond (3,5 miljard euro), tegen 3,4 miljard pond in dezelfde periode vorig jaar. De totale baten bleven min of meer stabiel op 16 miljard pond. Verder hoefde Barclays minder geld opzij te zetten voor afschrijvingen. Het kwartaalbericht van de bank was beter dan analisten in doorsnee hadden voorspeld.

