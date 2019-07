Europese beurzen lager weekend in

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent lager op 570,46 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 806,69 punten. Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent.

De mijnbouw- en staalbedrijven werden van de hand gedaan na een scherpe daling van de prijs van ijzererts. De prijsdaling volgde op de aankondiging van een Chinees onderzoek naar de recente rally van de ijzerertsprijs. In de AEX was ArcelorMittal (min 2,5 procent) een van de grootste dalers. In de MidKap stonden Aperam en AMG onderaan met verliezen rond de 3 procent. In Londen zakten de mijnbouwers Anglo American en Antofagasta tot bijna 3 procent.

Samsung, de grootste chipproducent ter wereld, kampte met het Amerikaans-Chinese handelsconflict en zag de winst in het tweede kwartaal halveren. In Parijs verloor chipmaker STMicroelectronics 2,5 procent en in Amsterdam daalden ASML en Besi 1,8 en 1,4 procent.