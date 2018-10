Amerikaan sleept recordjackpot van 1,6 miljard dollar binnen

Daarop stonden de nummers 5, 28, 62, 65 en 70 plus de ’Mega Ball’ 5, de winnende combinatie die uit de loterij van dinsdagavond kwam rollen. In de Verenigde Staten heerste al een tijd goudkoorts over de loterij, waarvan de prijzen tot recordhoogte reiken.

De winnaar is trouwens niet per definitie een miljardair, hij krijgt namelijk twee opties: of in een keer een geldbedrag van 904 miljoen dollar uit laten keren, of de 1,6 miljard dollar over een periode van 29 jaar ontvangen. Het is nog onduidelijk of er meer winnende loten zijn.

Wereldrecord

De hoofdprijs van de Mega Millions-loterij was al sinds juli niet meer gevallen, en werd met elke trekking hoger. Nu was niet alleen het Amerikaanse jackpotrecord gebroken, maar stond de hoofdprijs zelfs op wereldrecordniveau.

De kans om te winnen was sinds een verandering in de regels een jaar geleden overigens niet zo groot: ongeveer 1 op 300 miljoen.