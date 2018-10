Italië op ramkoers met Brussel om begroting

Volgens de vicepremier is de begroting met een beoogd tekort van 2,4 procent op het bruto binnenlands product volgend jaar de enige manier voor Italië om op termijn de overheidsschuld te verlagen. De Europese Commissie eiste dinsdag aanpassingen in de plannen, waarbij het gat in de begroting wordt teruggebracht. Rome krijgt daarvoor drie weken de tijd.

Volgens Salvini moet Italië niet langer een bediende zijn van ,,dwaze regels". Verder benadrukte hij dat Italië op de eerste plaats komt. Het lidmaatschap van Italië van de EU en de eurozone staat volgens Salvini niet ter discussie.