Dit kan je doen met een prijs van 1,6 miljard dollar

Een gelukkige uit de Amerikaanse staat South Carolina tikte het winnende lot op de kop en gaat met de jackpot van 1,6 miljard dollar (ongeveer 1,4 miljard euro) aan de haal. Daavan zou je drie Boeing 747’s kunnen kopen of, als vliegen niet zo je ding is, ruim 31.000 Volkswagen Golfs, genoeg voor een file van Amsterdam naar Nijmegen. Of 1,1 miljoen keer de allerduurste iPhone.

De winnaar van de Mega Millions-jackpot kan overigens kiezen: over een periode van 29 jaar de totale prijs ontvangen, of in één keer 900 miljoen. Wie kiest voor de lange termijn en de prijs in delen int, hoeft zich ook geen arme sloeber te wanen. Omgerekend komt die uitkering namelijk neer op zo’n 50 miljoen dollar per jaar, geen verkeerde toelage. Een deel daarvan verdwijnt uiteraard in de zakken van de belastingdienst.

Lagere bedragen

In Europa gaan de loterijen vaak om lagere bedragen. Een paar honderd miljoen, daar moet je het op ons continent maximaal mee doen. En zelfs die bedragen zijn bijzonder zeldzaam: in 2011 viel er 162 miljoen pond (185 miljoen euro) op een Brits lot van de EuroMillions-loterij. In de jaren daarna reikte dezelfde loterij, waar Nederlanders niet aan kunnen meedoen, drie keer 190 miljoen euro uit.

De hoogste jackpot die ooit in Nederland gevallen is, bedraagt een voor Amerikaanse begrippen schamele 38,4 miljoen euro, in 2013 gewonnen door een anonieme geluksvogel die zijn lot kocht in de provincie Utrecht. De hoogste jackpot die in Nederland kán vallen is overigens 90 miljoen euro groot, en is afkomstig van de Eurojackpot-loterij. Slechts één keer is het een landgenoot gelukt die prijs te winnen, en toen moest hij hem ook nog delen met vier anderen.