Koeien volgen via digitaal oormerk

„We vertalen problemen van klanten in slimme technologische oplossingen”, aldus Smeenk die sinds 1982 in de ict werkt. Begin jaren 90 werd hij als internetspecialist door Buitenlandse Zaken uitgezonden naar Tanzania om het land aan internet te helpen. „Zo heb ik de eerste satellietverbinding naar het internet op de universiteit van Dar es Salaam gerealiseerd.”

Weerstation

In 2010 kwam hij terug in Nederland. „Over Internet of Things (IoT) werd nog niet gesproken, over communicatie van machine naar machine wel.” Smeenk begon met de bouw van zijn eerste slimme machine: een autonoom weerstation dat landen in Afrika aan een betrouwbare weersvoorspelling moest helpen.

Voor het weerstation ontwikkelde hij eigen elektronica. Het ontwikkelbord, dat draait op zonne-energie en diverse communicatiemodules en sensoren ondersteunt, lanceerde hij op Kickstarter zodat ook anderen er slimme oplossingen mee konden maken. De campagne was succesvol en kreeg wereldwijd aandacht.

Neushoorns

Het meest recente IoT-ontwikkelbord biedt gps-ondersteuning. „Voor een wildpark in Tanzania bedachten we een gps-tracker om neushoorns te volgen. Er bleek vraag naar onder Australische boeren. Zij hebben zoveel land dat ze soms met een helikopter moeten kijken waar hun kudde zich bevindt. De prototypes van het digitale oormerk zijn gereed, komende jaren hopen we er 100.000 te verkopen.”

Voor de ontwikkeling van het IoT zijn grote getallen belangrijk. „Dan gaat de prijs omlaag. Gartner voorspelt dat er over vijf jaar vijftig miljard IoT-apparaten zijn. Dat is goed voor het milieu. Een slim wegdek vertelt of strooien echt nodig is en slimme straatverlichting gaat pas fel branden als er iemand op straat is. Financieel moet de aanleg wel uitvoerbaar zijn.”