Verdubbeling productie warmtepompen: ’Die investering verdienen we terug’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Producenten schroeven levering warmtepompen razendsnel op. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Amsterdam - Producenten van warmtepompinstallaties draaien overuren. De aanlevering van warmtepompen is in het eerste kwartaal vergeleken met vorig jaar verdubbeld. Leveranciers in Nederland breiden productielijnen en import bovendien uit om aan de massale vraag te voldoen. ,,Die investering verdienen we terug.”