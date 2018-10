Pakketbezorger UPS voert winst op

UPS profiteert van de groeiende populariteit van online shoppen, maar moest flink investeren om de groei te kunnen bijbenen. Een kwartaal eerder stond de winstmarge al onder druk en die druk is er nog steeds. Vooral in eigen land werd veel geïnvesteerd in verbeteringen van het bezorgnetwerk.

De nettowinst kwam uit op 1,5 miljard dollar, van iets minder dan 1,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 16,1 miljard naar 17,4 miljard dollar. UPS handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar.