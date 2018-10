Boeing voert financiële verwachtingen op

Boeing zette een kwartaalwinst van bijna 2,4 miljard dollar in de boeken, tegen iets meer dan 1,8 miljard dollar een jaar geleden. De omzet dikte met 4 procent aan tot ruim 25 miljard dollar. Dat is meer dan waar kenners in doorsnee op rekenden. Voor heel 2018 rekent Boeing nu op een winst per aandeel in een bandbreedte van 14,90 dollar tot 15,10 dollar. Eerder liep die prognose nog van 13,40 dollar tot 14,50 dollar. Wat betreft de opbrengsten ligt de bandbreedte nu op 98 miljard dollar tot 100 miljard dollar.

Bij de defensie- en ruimtevaarttak werd overigens wederom een last genomen vanwege hogere ontwikkelkosten voor het KC-46 tankvliegtuig. Inmiddels zijn de kosten voor dit programma al opgelopen tot meer dan 3 miljard dollar.