Draghi deelt verkapt tik uit aan Italië

Volg vanaf half drie de toelichting van Draghi op het rentebesluit via een BLOG van DFT.nl

Verder wil Draghi niet veel kwijt over de perikelen rond Italiaanse begroting. 'Dat is een kwestie van begrotingsbeleid'. En de #ECB gaat over het monetair beleid.

Draghi benadrukte daarnaast dat de economische cijfers wat tegenvallen, maar ziet nog steeds ’een breedgedragen groei van de economie in de eurozone’.

Op de vraag waarom de economie in de eurozone afzwakt noemt Draghi een waaier aan oorzaken, zoals de onzekerheid rond Brexit, internationale handel en Italië.

De ECB handhaafde zijn rentetarieven en bevestigde nogmaals dat de belangrijkste rentetarieven voorlopig nog niet verhoogd zouden worden.

De ECB kondigde eerder dit jaar al aan om vanaf oktober tot en met december van dit jaar te beginnen met een verdere afbouw en nog voor maandelijks €15 miljard aan obligaties te kopen. Vanaf volgend jaar zal het opkoopprogramma geheel stoppen.

Bij de rentevergadering in september stelde de ECB de groeiprognoses in de eurozone voor 2018, 2019 en 2020 licht neerwaarts bij.