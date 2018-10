ING dumpt pakket Turkse leningen

Dat meldt persbureau Bloomberg woensdag. Het pakket moeilijk inbare leningen ter waarde van 533 miljoen Turkse lira was begin dit jaar nog bijna €119 miljoen waard, voordat de Turkse nationale munt begon aan zijn duikvlucht.

ING zegt in een reactie dat op het pakket leningen al eerder is afgeschreven, zodat het niet meer voor het oorspronkelijke bedrag in de boeken stond. „Doordat er al eerder op is afgeschreven levert de verkoop van het pakket nu slechts een minimaal verlies op voor ING Turkije”, aldus de bank.

Vandaag won de Turkse lira na vier dagen van koersdalingen wat terrein op de euro. De koers ging 1,2% omhoog naar 6,51 lira voor een euro. Begin dit jaar werd voor een euro nog 4,56 lira betaald.

Donderdag komt de Turkse bank met zijn rentebesluit. Naar verwachting houdt de bank de beleidrente op 24%. Sinds het dieptepunt van de Turkse valutacrisis medio augustus is de koers van de lira stevig hersteld. Ten opzichte van de euro heeft de Turkse munt sindsdien 17% teruggepakt.