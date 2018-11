Bunq alsnog overstag voor spaardiensten

De spaarmogelijkheden worden geïntroduceerd op basis van een consultatie onder bestaande klanten. In de app verschijnt een keuzemenu voor sparen door het traditioneel stallen van spaargeld bij de Europese Centrale Bank (ECB), of via andere bankdiensten zoals bijvoorbeeld hypotheken of leningen.

Vermoedelijk gaat Bunq hiervoor samenwerken met andere financiële technologiebedrijven. Diverse partijen meldden dit jaar al met de internetbank een gesprek te (gaan) voeren over de mogelijkheden.

Alleen betalen

Bunq weigerde sinds de start in eind 2015 om meer diensten dan alleen betalen en het delen van rekeningen aan te bieden. Oprichter Ali Niknam verklaarde altijd dat ‘Bunqers’ hier geen behoefte aan hadden.

Geldspecialisten beweerden weer dat het ontbreken van spaaropties voor veel consumenten de reden is om niet over te stappen naar Bunq. De onlinebank erkent nu ook zelf dat er een ‘groeiende vraag in de Bunq-community heerst om iets met aangehouden klantgelden te gaan doen’.

Ceo en oprichter Ali Niknam stelt dat het gaat om keuzevrijheid voor klanten. „Er is geen andere bank in de wereld waar je zelf bepaalt wat er met je geld gebeurt”, meent hij. Eerder dit jaar zette Niknam al de deur open voor mogelijke investeerders, voor bijvoorbeeld internationale groei.

Bunq is naast Nederland, actief in Duitsland, Italië en Spanje. Begin dit jaar stuntte Bunq door via een slimme omweg Apple Pay mogelijk te maken in Nederland. Het gevonden achterdeurtje sloot Apple de volgende dag echter. Cijfers over het aantal gebruikers openbaart de bank niet. Over 2017 werd een verlies gemaakt van €9 miljoen.