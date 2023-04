Top tien best gelezen artikelen op DFT

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De vakantie is weer aangebroken, ook op Schiphol. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De meivakantie komt er aan of is in grote delen van het land al aangevangen. Verhalen over vakantiegangers die gedupeerd worden door bijvoorbeeld het tekort aan vliegtuigen bij Transavia, trokken dan ook de meeste lezers deze week. Of je naar je gewenste vakantiebestemming kunt, is nu natuurlijk een relevante vraag. Daarnaast is er nog altijd veel aandacht voor zaken die de eigen portemonnee raken.