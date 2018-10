Impact beleggen is snelgroeiende beleggingsstrategie

Put your money where your mouth is, noemen de Amerikanen het. Steeds meer mensen willen dat hun beleggingskeuzes in lijn zijn met hun visie op duurzaamheid. Ze kiezen er nadrukkelijk voor niet te beleggen in bijvoorbeeld tabak en wapens, en wel in bedrijven die op duurzame wijze ondernemen. Een toenemend aantal gaat nog een stapje verder; zij willen met hun belegging de wereld ook iets beter maken. En beleggen in innovatieve bedrijven die meetbaar bijdragen aan een oplossing voor bijvoorbeeld klimaatverandering of armoede. Dit wordt ook wel impact beleggen genoemd, een duurzame strategie die snel groeit. Het Global Impact Investing Network (GINN) berekende dat in 2017 door onder andere fondshuizen, pensioenfondsen en particuliere beleggers wereldwijd 228 miljard dollar in impact investing projecten en beleggingen is geïnvesteerd. In 2016 was dat nog 114 miljard dollar.

Instroom impact beleggen groeit

Ook NN Investment Partners ziet een toename van de instroom in de op impact gerichte beleggingsstrategieën. Vooral jongere generaties willen met hun beleggingen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, merken manager Hendrik-Jan Boer en zijn team van fondsbeheerders en analisten bij NN Investment Partners. Hij ziet dat jonge mensen niet alleen zelf kiezen voor impact beleggen, maar ook van bijvoorbeeld hun pensioenfonds verwachten dat meer kapitaal in impactbedrijven wordt belegd. Grote pensioenfondsen als PGGM en APG alloceren meer naar impact beleggen. Zij willen beleggingen aan laten sluiten bij hun maatschappelijke rol. Boer: ‘Het helpt dat ditinmiddels ook kan zonder concessies te doen inzake een aantrekkelijk financieel rendement. Op lange termijn kunnen met de juiste aanpak de resultaten van impact beleggen in lijn met de brede markt bewegen. Al blijft dat natuurlijk sterk afhankelijk van het beleggingsproces en kennis en kunde van de managers.’

Hendrik-Jan Boer

Sustainable Development Goals

Een belangrijke aanjager voor de groei van impact beleggen is dat de vraag naar inzicht in het behaalde maatschappelijke impact steeds groter wordt, en er daartoe steeds meer data beschikbaar komt. Boer: ‘Er is steeds meer data over bijvoorbeeld de CO2-vermindering die bedrijven weten te behalen met de door hen ontwikkelde producten en diensten. Daarnaast geven de Sustainable Development Goals een goed houvast waar maatschappelijk in brede zin behoefte aan is.’ Boer en zijn team kijken in welke mate de ondernemingen waar ze in beleggen bijdragen aan het behalen van de zeventien ontwikkelingsdoelstellingen voor een duurzame samenleving. Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties in 2015 en richten zich op onder andere op bescherming van het klimaat, goede gezondheidszorg en educatie. Daarmee is een algemeen geaccepteerd raamwerk beschikbaar om impactbeleggingen in kaart te brengen.

Achterban

‘We merken dat dit onze institutionele klanten helpt om ook weer aan hun achterban te laten zien wat impact beleggen oplevert,’ zegt Boer. Zowel in financieel als maatschappelijk rendement. ‘Juist door uit te leggen wat het maatschappelijk rendement is, kun je mensen overtuigen van de kansen. Zo beleggen we in een onderneming die enzymen ontwikkelt die industriële processen efficiënter maken. Veel chemische processen in de industrie die hij hoge temperaturen moeten worden uitgevoerd kunnen daardoor worden vervangen door enzymen. Dat levert een enorme energiebesparing op. Dit soort verhalen over innovatieve ondernemingen belichten we graag in onze communicatie naar onze klanten. Zij kunnen deze op hun beurt weer gebruiken om hun achterban te informeren én enthousiasmeren.’

