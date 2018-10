'Shell behandelt Nigeriaans personeel slecht'

De werknemers in Nigeria krijgen, volgens IndustriALL omgerekend tussen de 137 en 257 dollar per maand voor een 72-urige werkweek. ,,In Nigeria kun je daar vandaag de dag niets voor doen'', tekende IndustriALL op van een werknemer. ,,Je kunt er het schoolgeld van je kinderen niet van betalen, je kunt er niet goed van eten.'' Bovendien gaven verschillende werknemers aan al maanden geen salaris te hebben gekregen.

De meeste werknemers worden via onderaannemers ingehuurd. Volgens Shell-topman Ben van Beurden is dat omdat ze niet continu nodig zijn, zei hij in mei tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. IndustriALL bestrijdt dat en stelt dat sommige werknemers al twintig jaar onafgebroken in dienst zijn.

,,We erkennen onze verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en onze aanpak is van toepassing op al onze werknemers en aannemers'', aldus Shell in een verklaring. Het concern ,,streeft er altijd naar om het personeel - inclusief personeel van aannemers - veilig te houden''.