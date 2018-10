Air France praat in november door met bonden

Nu een akkoord bereikt is gaan de gesprekken verder in meerdere groepen. Met de pilotenvakbonden en de bonden voor het cabinepersoneel wordt in november afzonderlijk gepraat.

Sinds het voorjaar staakte het personeel van Air France herhaaldelijk. Dat kostte het bedrijf veel geld en topman Jean-Marc Janaillac zijn baan. Hij had zijn toekomst verbonden aan een eigen loonvoorstel van de directie, dat door het personeel werd weggestemd. Het lukte Janaillacs opvolger Ben Smith wel om snel een akkoord te sluiten.