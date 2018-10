'Belang in marktonderzoeker Kantar te koop'

Begin september had topman Mark Read al aangekondigd dat WPP moest kijken hoe het de maximale waarde uit Kantar kon halen. Toen opperde hij al de mogelijkheid om een deel van die dochter te verkopen. In Nederland is Kantar de eigenaar van het vroegere TNS NIPO. Dat bedrijf werkt nu onder de merknamen Kantar Public en Kantar TNS.

Zakenbank Goldman Sachs is door WPP in de arm genomen om de verkoop te begeleiden.