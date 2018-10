Dow en S&P 500 spelen jaarwinst kwijt

New York - De aandelenbeurzen in New York eindigden woensdag flink in de min. Daarbij speelden de Dow-Jonesindex en de S&P 500-index hun jaarwinst kwijt. Beleggers kregen kwartaalupdates van een flinke reeks bedrijven te verwerken. Op de achtergrond sluimerden toenemende beleggerszorgen, zoals aanhoudende handelsspanningen die wereldwijde economische groei afremmen en angst dat de winsten van bedrijven aan hun piek zitten.