VS staat oliewinning op Noordpool toe

Washington - De Amerikaanse regering heeft het bedrijf Hilcorp Energy toestemming te geven om olie te winnen in het noordpoolgebied. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse federale overheid daar een oliewinningsinstallatie laat bouwen. De staat Alaska stond eerder al wel oliewinning toe in de wateren waar die staat het voor het zeggen heeft. Shell probeerde al eens olie te winnen in het poolgebied met drijvende boorplatformen.