Tesla verrast met kwartaalwinst

Per aandeel bedroeg de voor bijzondere posten gecorrigeerde kwartaalwinst $2,90 per aandeel, terwijl analisten op een klein verlies rekenden. De omzet kwam $0,5 miljard hoger uit dan voorzien.

De sterke verbetering van de resultaten is vooral te danken aan Tesla’s nieuwste en goedkoopste model 3, waarvan er nu wekelijks 4300 van de band rollen.

Musk voorziet voor het vierde kwartaal een verdere verbetering van de resultaten. Later vanavond licht de topman het kwartaalbericht telefonisch toe voor analisten. Bij de cijferpresentatie over het eerste kwartaal was hij nog tekeer gegaan tegen analisten die vragen stelden over onder meer de kapitaalbehoefte van Tesla.

In de nabeurshandel won Tesla 10%.

Dinsdag schoot de beurskoers op de Nasdaq al met bijna 13% omhoog, vooral omdat een hedgefonds een draai van 180 graden maakte en nu op een koersstijging mikt. Daarnaast wekte Tesla maandag met de aankondiging van de veel eerder dan voorziene cijferpublicatie de verwachting van een mogelijke meevaller.