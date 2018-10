Kwartaalwinst Visa flink omhoog

De betere financiële prestaties kwamen onder meer door hogere consumentenuitgaven. Zo dikten de betalingsvolumes met 11 procent aan en het aantal verwerkte transacties met 12 procent. Visa zette een winst van 2,85 miljard dollar in de boeken. Dat was een jaar geleden nog 2,14 miljard dollar. De opbrengsten kwamen uit op ruim 5,4 miljard dollar, van iets minder dan 4,9 miljard dollar in het laatste kwartaal van het vorige boekjaar.

