AMD keldert na derdekwartaalcijfers

AMD zette een derdekwartaalwinst van 102 miljoen dollar in de boeken en een omzet van 1,65 miljard dollar. Dat is meer dan een jaar geleden, maar minder dan waar door kenners in doorsnee op werd gerekend. De omzetverwachting, AMD rekent op opbrengsten in een bandbreedte van 1,4 miljard dollar tot 1,5 miljard dollar, was ook lager dan waar analisten op rekenden.

Het aandeel AMD stond nabeurs ruim 20 procent in het rood.