Ledlampen ontregelen verbindingen in huis

Een aantal van dergelijke leds ontregelt verbindingen, ziet het Agentschap Telecom. Deze toezichthouder begint een groot onderzoek onder vijftig leveranciers.

Die moesten hun lampen vanwege eerdere klachten al aanpassen. Na een test in 2016 onder een dertigtal lampen, voldeed vrijwel geen enkele aan alle overheidseisen.

„We weten dat er nog steeds verlichting op de markt is die niet goed is”, constateert nu projectleider Ron Molenkamp van de waakhond over deze populaire led-lampen.

Gloeibollen

Omdat huishoudens en bedrijven massaal overgaan van hun aloude tl-verlichting en gloeibollen op zuiniger led-lampen, dreigt het Agentschap ook met maatregelen. Bij grote verstoringen kan het de complete collectie van de markt halen.

Die kans op storingen neemt ook nog eens toe: huishoudens gebruiken steeds meer apparatuur die consumenten draadloos via hun wifi besturen, van tv tot tablet maar ook al koelkasten, alarminstallatie en garagedeuren.

Radio-amateurs en lichtexperts voelen zich gesterkt door de aanpak van de waakhond om de veiligheid te garanderen. In bouw- en supermarkten zien zij nog altijd een lading spotgoedkope lampen die vanwege de overgang op ’groenere’ verlichting „een steeds groter probleem” worden, aldus de in Veron verenigde radioamateurs.

Draadloos

„Niet alleen voor onze amateurbanden”, benadrukken ze, „vooral ook voor alles wat draadloos communiceert en gevoelige elektronica bevat.”

Volgens verlichtingsexpert Ad Musters van Thal Technologies is het probleem thuis vaak ook de oude fitting. „Even een gloeilamp eruit en een led-lamp erin, dat werkt verre van optimaal.” Hij waarschuwt voor ’cowboys’, led-leveranciers die goedkoop rommel aanbieden. De Consumentenbond tipte eerder om scherper te letten op herhaalde tests van led-verlichting. „Koop goede spullen en leg ze met kennis aan of laat dat professioneel doen”, adviseert het Agentschap Telecom. „Kijk niet alleen naar de led, let op de hele installatie, van fitting tot bedradingen.”

Volgens de grote producent Signify, de voormalige verlichtingstak van Philips, zijn verstoringen in de huiskamer te voorkomen door alleen led en fittingen te kopen die het keurmerk met wettelijke normen dragen.

Normen

Als het nieuwe onderzoek van het Agentschap Telecom uitwijst dat producten die wel aan de normen voldoen toch problemen veroorzaken „zal regelgeving en de bijbehorende normen aangepast moeten worden”, bepleit de Nederlandse massaproducent.

Voorlopig gaat de waakhond eerst in gesprek met de verkopers van de led-artikelen. Die moeten vrijwillig verbeteringen doorvoeren om storingen te voorkomen. Blijven die uit, dan zal het Agentschap ingrijpen.

"Koop goede spullen"

Maar hoe staat het met de lampen boven de kilometerslange fietspaden die komende jaren led-verlichting krijgen? En in hoeverre zijn auto’s, schepen en vliegtuigen, die wellicht ooit ook deze lichtgevende diodes krijgen, gevoelig voor storing? Met Thal Technologies zien leveranciers als Lightwell voor die bedrijfsproducten nauwelijks problemen. „De eisen daarvoor in de industrie, gemeenten of bijvoorbeeld een theater zijn erg streng”, aldus een zegsman van Lightwell, de leverancier van onder andere de gemeente Rotterdam. „Van uitval hebben wij nog nooit iets gemerkt. Voor dat gebruik zijn lampen eindeloos getest.”

Thal Technologies ziet dat producten al sterk zijn verbeterd. „Maar er blijven cowboys met goedkope producten in de markt, daar moet je je tegen wapenen.”