Energiebesparing vooral om het geld

Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS, dat 3339 mensen van 18 jaar of ouder ondervroeg.

Warme trui

Bijna 90 procent van de respondenten is naar eigen zeggen bewust bezig met het energiegebruik en haalt bijvoorbeeld de oplader uit het stopcontact zodra de telefoon is opgeladen, trekt een warme trui aan in plaats van de verwarming hoger te zetten, of doet het licht uit in kamers waar niemand aanwezig is. „Ik ga van het geld dat ik op energie bespaar, liever op wintersport”, zegt Isaäc Burger (27), een van de vele zuinig levende Nederlanders.

„Sinds ik een eigen huis heb, let ik erop”, vertelt hij enthousiast. „We hebben bijvoorbeeld sensoren voor de lampen, waterbesparende kranen en ik gebruik een timer om maximaal drie minuten te douchen. Een uurtje voordat we naar bed gaan, gaat de vloerverwarming lager. Maar er zijn wel grenzen. We gaan niet zitten klappertanden, en mijn dochtertje van twee moet wel op blote voetjes door het huis kunnen lopen.”

Jacqueline (64) en Bert (65) van de Pol maken er een sport van. Hun huis is goed geïsoleerd, heeft zonnepanelen en een extra zuinige cv-ketel en wordt als het even kan verwarmd door de houtkachel. „Voor zover we weten hebben we echt alles gedaan wat mogelijk is”, zegt Jacqueline.

De lage spaarrente was voor de Van de Pols reden om te investeren in de energiezuinigheid. En ze leven daarenboven heel bewust: twee keer per week douchen vinden ze bijvoorbeeld genoeg. „Mijn man is al gepensioneerd. Hij zorgt ervoor dat de wasmachine en vaatwasser pas worden aangezet als de zon schijnt, dan komt de energie direct van de zonnepanelen. Dat scheelt heel veel. Over het hele jaar 2017 betaalden we slechts 45 euro aan stroomkosten.”

Energiebewuster leven levert vanaf volgend jaar nog meer op, want de belasting op vooral gas gaat omhoog. Dit gaat een gemiddeld huishouden 150 euro per jaar meer kosten, becijferde de Vereniging Eigen Huis eerder. „Als je de energierekening bekijkt, zie je dat maar een derde van wat je betaalt echt voor de energie is”, zegt Liesbeth Zonderland. „De rest is belasting en netwerkkosten. Dat is wel erg jammer.”