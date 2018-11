Omzetgroei voor Core Labs

Core Labs zette een omzet van 182,1 miljoen dollar in de boeken. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder. Ook is het beter dan het bedrijf zelf had voorzien voor de periode. Core Labs rekende namelijk op opbrengsten in een bandbreedte van 177 miljoen dollar tot 179 miljoen dollar. Het operationeel resultaat kwam wel lager uit dan verwacht, op 34,9 miljoen dollar waar Core Labs mikte op een range van 36,2 miljoen dollar tot 37,2 miljoen dollar. Het operationeel resultaat kwam desondanks 31 procent hoger uit dan een jaar geleden.

De groei van Core Labs kwam onder meer door productieverbeteringen op het Amerikaanse vasteland en het gebruik van de diensten van de onderneming. Core Labs handhaafde zijn verwachtingen voor het laatste kwartaal van het jaar, die eerder in oktober bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC waren ingediend. Daarbij voorziet het bedrijf een omzet tussen de 173 miljoen dollar en 176 miljoen dollar en een operationele winst van 28 miljoen dollar tot 31 miljoen dollar.

Verder kondigde Core Labs het vertrek van operationeel directeur Monty Davis aan, die na een dienstverband van 36 jaar eind 2018 met pensioen gaat. Lawrence Bruno, de huidige 'president' van Core Labs, zal zijn taken vanaf begin 2019 overnemen.