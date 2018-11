Besi heeft last van zwakkere markt

De omzet kwam uit op 116,7 miljoen euro. De lagere opbrengsten uit de markt voor mobiele toepassingen werden deels gecompenseerd door een hogere omzet uit onder meer de automobielindustrie. Onder de streep hield Besi 29,3 miljoen euro over, tegenover 47,2 miljoen een kwartaal eerder. In het derde kwartaal van 2017 was de nettowinst met 52,9 miljoen euro zelfs nog hoger.

Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een verder daling van de omzet ten opzichte van de derde verslagperiode van het jaar, met 20 tot 25 procent. Dat is naast de zwakkere markt te wijten aan ,,gebruikelijke seizoensinvloeden".

Moeilijke marktomstandigheden

Topman Richard Blickman wijst erop dat de omzet in de eerste negen maanden van het jaar in moeilijkere marktomstandigheden dan een jaar eerder met 1,5 procent daalde. De winst liep in die periode met 12,4 procent terug.

Besi heeft zijn productie, bezetting, en bevoorradingsketen aangepast aan de omstandigheden in de markt. Daardoor zegt Blickman de winstdaling te hebben kunnen beperken. Hij wijst er ook op dat de kaspositie sterk is, zoals ook blijkt uit de aandeleninkopen en dividenduitkeringen.