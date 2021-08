Verlengde lockdowns laten webshop Zalando hard groeien

BERLIJN (ANP) - De verlengde coronalockdowns in diverse landen hebben er voor gezorgd dat webwinkel Zalando in het tweede kwartaal flink verder kon groeien. Mensen zaten immers langer thuis en het duurde langer voor iedereen weer naar kledingzaken in binnensteden kon. Shoppen via het internet bleef daardoor erg in trek.