Nokia gaat mes in banen zetten

Nokia sloot het derde kwartaal af met een omzet van 5,4 miljard euro, tegen 5,5 miljard euro een jaar eerder. Het operationele verlies kwam uit op 54 miljoen euro, tegen een tekort van 230 miljoen euro in derde kwartaal van 2017. Volgens kenners wordt het voor Nokia een hele opgave om aan eerder gestelde doelen voor dit jaar te voldoen.

Nokia hield vast aan de verwachtingen voor volgend jaar en 2020. In 2019 denkt het bedrijf een operationele marge van minstens 6 procent te halen. In 2020 moet dit minimaal 9 procent zijn. In de voorbije maanden was dit 5 procent. Topman Rajeev Suri benadrukte dat het bedrijf goed gepositioneerd is voor de toekomstige uitrol van 5G-netwerken.

Verder maakte Nokia bekend een samenwerking met techreus Samsung, onder meer op het gebied van licenties, te hebben verlengd. Details over de overeenkomst werden niet verstrekt.