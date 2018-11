Mercedes-moeder Daimler heeft vertrouwen

Stuttgart - Mercedes-moederbedrijf Daimler heeft vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf heeft zijn omzet in het derde kwartaal min of meer op peil gehouden. De daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder was beter dan waar analisten rekening mee hielden. De winst liep, zoals eerder al aangegeven door Daimler, wel fors terug.