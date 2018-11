’AEX zet neergang stevig voort’

Op het Damrak kwamen Besi, Pharming en RELX met handelsberichten. BE Semiconductor Industries (Besi) zag zijn omzet in het derde kwartaal met ruim een kwart dalen ten opzichte van zowel het voorgaande kwartaal als vorig jaar. De toeleverancier aan de chipsector wijst op zwakkere vraag in de markt voor mobiele apparaten, zoals smartphones. Ook de winst kreeg een knauw.

Informatieleverancier RELX behaalde in de eerste negen maanden van het jaar een onderliggende omzetgroei van 4 procent. Ook handhaafde de ondernemingen de prognose voor dit jaar.

Galapagos

Biotechnologiebedrijf Pharming schreef in de eerste negen maanden van het jaar zwarte cijfers, na een verlies in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door een verbeterde verkoop van zijn product Ruconest in de Verenigde Staten. De kaspositie van Pharming nam toe tot 72,2 miljoen euro.

Galapagos kwam woensdag nabeurs met een update. Het biotechnologieconcern liet daarin weten de samenwerkingsovereenkomst met farmaceut AbbVie in het onderzoek naar taaislijmziekte te hebben geherstructureerd. Galapagos krijgt nu een betaling van 45 miljoen dollar van AbbVie en kan daarnaast maximaal 200 miljoen dollar aan mijlpaalbetalingen ontvangen. Ook zijn zogeheten royalties afgesproken.

Resultaten

Buiten het Damrak kwamen grote Europese bedrijven als biergigant AB InBev, zakenbank UBS en automaker Daimler met resultaten. In Parijs gaat de aandacht uit naar PSA Peugeot Citroën. De Franse autobouwer had in het derde kwartaal last van tegenvallende verkopen in vooral opkomende markten.

De meeste Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX-index daalde 0,6 procent tot 507,80 punten en de MidKap verloor 1,5 procent tot 706,19 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent. Londen steeg 0,1 procent.

Wall Street

Op Wall Street raakten de Dow-Jonesindex en de S&P 500-index hun jaarwinst kwijt en de Nasdaq beleefde zijn zwartste dag in iets meer dan zeven jaar. De Dow eindigde 2,4 procent lager op 24.583,42 punten. De brede S&P 500 verloor 3,1 procent en techgraadmeter Nasdaq zakte 4,4 procent.

De euro was 1,1411 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 66,35 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent goedkoper en kostte 75,70 dollar.